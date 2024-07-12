Bakırköy'de dönüşüm düğümü çözüldü

Malum, beklenen Marmara depreminde zemin yapısı ve yapı stoku açısından İstanbul’un en çok etkilenecek ilçelerinin başında Bakırköy geliyor.

Araştırmalar 7,5 büyüklüğünde bir depremde Bakırköy’deki yapıların yüzde 50’sinden fazlasının hasar alacağını gösteriyor. Öncelikle Bakırköy’ün 7 mahallesi; Zeytinlik, Sakızağacı, Cevizlik, Osmaniye, Yeni Mahalle, Kartaltepe, Zuhuratbaba yani nüfusun yarısını oluşturan mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmasının başlaması aciliyet gerektiriyor.

Ne var ki yıllardır bu bölgelerde dönüşüm kördüğüm olmuştu. Olmuştu diyorum zira Bakırköy’de dönüşümün önünü açacak bir gelişme oldu. Bakırköy Belediyesi yeni dönemde daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen 1/5000’lik planlara itiraz etti. Planların 2 parsel bir araya geldiğinde ilave kat değil, parsel bazında değerlendirilmesi istendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, temmuz ayı olağan toplantısında gündeme gelen planı oyladı, yeni plan oy birliğiyle kabul edildi.

PARSEL BİRLEŞTİRME ŞARTI YOK

Peki bu ne demek? Şu demek; artık alan ve parsel birleştirme şartı aranmaksızın parsel bazında mülk sahipleri dönüşüme gidebilecek. Bakırköy Belediyesi, temmuz ayında İBB meclisinde onaylanan 1/5000’lik nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlayıp onaya sunulmak üzere tekrar İBB meclisine gönderecek. Bakırköy Belediyesi’nin öncelikli hedefi birkaç ay içerisinde plan sürecini tamamlayarak, yeni kentsel dönüşüm kararlarını içeren imar durumunu komşuları için düzenlemek.