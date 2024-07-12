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        Haberler Gündem Güncel Bakırköy'de dönüşüm düğümü çözüldü | Son dakika haberleri

        7.5'lik depremde yarısı hasar alacak! Bakırköy'de dönüşüm düğümü çözüldü

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, temmuz ayı olağan meclis toplantısından Bakırköy için yıllardır beklenen parsel bazlı dönüşüm için izin çıktı. Kentsel dönüşüm kapsamında evlerini yenilemek isteyen Bakırköylüler, alan ve parsel birleştirme şartı aranmadan yaşadıkları yerleri dönüştürebilecek. Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 12.07.2024 - 11:08 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:08
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        Bakırköy'de dönüşüm düğümü çözüldü
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        Malum, beklenen Marmara depreminde zemin yapısı ve yapı stoku açısından İstanbul’un en çok etkilenecek ilçelerinin başında Bakırköy geliyor.

        Araştırmalar 7,5 büyüklüğünde bir depremde Bakırköy’deki yapıların yüzde 50’sinden fazlasının hasar alacağını gösteriyor. Öncelikle Bakırköy’ün 7 mahallesi; Zeytinlik, Sakızağacı, Cevizlik, Osmaniye, Yeni Mahalle, Kartaltepe, Zuhuratbaba yani nüfusun yarısını oluşturan mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmasının başlaması aciliyet gerektiriyor.

        Ne var ki yıllardır bu bölgelerde dönüşüm kördüğüm olmuştu. Olmuştu diyorum zira Bakırköy’de dönüşümün önünü açacak bir gelişme oldu. Bakırköy Belediyesi yeni dönemde daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen 1/5000’lik planlara itiraz etti. Planların 2 parsel bir araya geldiğinde ilave kat değil, parsel bazında değerlendirilmesi istendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, temmuz ayı olağan toplantısında gündeme gelen planı oyladı, yeni plan oy birliğiyle kabul edildi.

        PARSEL BİRLEŞTİRME ŞARTI YOK

        Peki bu ne demek? Şu demek; artık alan ve parsel birleştirme şartı aranmaksızın parsel bazında mülk sahipleri dönüşüme gidebilecek. Bakırköy Belediyesi, temmuz ayında İBB meclisinde onaylanan 1/5000’lik nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlayıp onaya sunulmak üzere tekrar İBB meclisine gönderecek. Bakırköy Belediyesi’nin öncelikli hedefi birkaç ay içerisinde plan sürecini tamamlayarak, yeni kentsel dönüşüm kararlarını içeren imar durumunu komşuları için düzenlemek.

        RAKAMLARLA BAKIRKÖY'DE DEPREM RİSKİ

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi-2019” projesi kapsamında kentteki tüm ilçelerin deprem risk analizi yapıldı. İBB’nin her ilçeye özel hazırladığı raporlarda, 7.5 büyüklüğündeki bir deprem sonucu ortaya çıkabilecek bina hasarları, olası can kaybı ve yaralı sayıları, altyapı ve yollara dair durumlar senaryolaştırıldı. Raporda Bakırköy deprem riskine de yer verildi.

        BAKIRKÖY DERPEMDE NE KADAR HASAR ALIR?

        Çok ağır hasarlı bina: 782

        Ağır hasarlı bina: Bin 306

        Orta hasarlı bina: 3 bin 394

        Hafif hasarlı bina: 3 bin 939

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