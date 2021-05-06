Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Bakkala zarf içinde para bırakıp, 'çocukken izinsiz aldığım ürünlerin ücreti' notu yazdı

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi, mahalle bakkallığı yapan Hayati Akıncı'ya çocukluk yıllarında izinsiz aldığı ürünlerin bedelini kapısına bir zarf içinde not ve 500 lira para bırakarak ödeyip, helallik istedi.

Bakkala zarf içinde para bırakıp, 'çocukken izinsiz aldığım ürünlerin ücreti' notu yazdı
DHA

Mahalle bakkalı 3 çocuk babası Hayati Akıncı, 15 gün önce sabah işyerine gittiğinde kapısına sıkıştırılan bir zarf gördü. Zarfı açan Akıncı, içerisinde 500 TL para ve bir not ile karşılaştı. Notta "Çocukluk yıllarımda arkadaşlarıma uyup bakkaldan izinsiz çikolata ve bisküvi, küçük ürünlerden birkaç sefer almıştım. Hakkınızı helal edin" ifadeleri yer aldı.

30 yıldır mahalle bakkallığı yaptığını söyleyen Hayati Akıncı, "15 gün önce dükkanımı sabah açtığımda kapının üzerine bir zarf bırakılmış. Zarfın içerisinde 500 lira para ve not bırakılmıştı. Notta, çocukken izinsiz aldığı ürünlerin parasını bıraktığını ve helallik istediğini yazmış. Kim olduğunu bilmiyorum. İster istemez duygusal olarak etkilendik. Böyle insanların var olduğunu göstermek için durumu sosyal medyada paylaştım. İstesem ben notu bırakanı bulurum. Güvenlik kameralarıma bile bakmadım. Bakmayacağım. Parayı ise kendi parama katmayacağım. Bu parayı ihtiyacı olan başka birilerine vereceğim'' diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tamamı korunmuş... İkisi çocuğa ait 5 iskelet heyecanlandırdı - Haberler
YAŞAMTamamı korunmuş... İkisi çocuğa ait 5 iskelet ...
Sarıkeçili Yörükleri 1000 yıllık tarihi yolculuğunu develerle sürdürüyor
YAŞAM1000 yıllık tarihi yolculuklarını develerle ...
Karganın yumurta hırsızlığı kamerada
YAŞAMYumurtaların eksildiğini fark etti, gerçek şoke etti
Çarpım tablosundan sınıfta kalınca... Düğün günü ilginç olay! - Haberler
YAŞAMÇarpım tablosundan sınıfta kalınca... Düğünde ilginç ...
Hintliler yağmur için kurbağaları törenle evlendirdi
YAŞAMKurbağalar törenle evlendirildi... Nedeni şaşırttı!
6 kırlangıcı şırıngayla besliyor
YAŞAMAnneleri ölünce bakmaya başladı! Su torbasıyla sıcak ...
Annesiz kalan kaya sansarı yavruları rehabilitasyon merkezinde şefkatle bakılıyor
YAŞAMVatandaş evin kenarında bulmuştu...
İnsan gözü neden siyah olamaz?
YAŞAMGözle ilgili doğru bilinen yanlış... Meğer ...
Duş alırken sakın bunları yapmayın!
YAŞAMDuş alırken sakın bunları yapmayın!
Vaşak, doğa fotoğrafçısına böyle poz verdi
YAŞAMVaşağın pozları ilgi gördü!