"Bal ormanı" lavanta yetiştiriciliğine ilgiyi artırdı

AA

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü, arıcılığın geliştirilmesi ve ağaçlandırma faaliyetlerinin artırılması amacıyla merkez, Kaman ve Mucur ilçelerine bağlı 3 köyde bal ormanı kurdu. Mucur ilçesine bağlı Budak köyünde 8 arıcı faaliyet göstermeye başladı.Bal arılarının lavantayı çok sevmesi ve lavanta çiçeğinden elde edilen yağdan gelir elde edilmesi nedeniyle bazı çiftçiler de bu bitkinin üretimine yöneldi. Daha önce arpa, buğday ve farklı ürünler ekilen tarlalar ve köy yakınındaki bahçelere lavanta ekildi.Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, AA muhabirine, Orman Genel Müdürlüğünün Bal Ormanları Projesi çerçevesinde Kırşehir'de 3 farklı bal ormanının kurulduğunu söyledi.İlkinin Budak köyündeki 400 dekar alanda oluşturulduğunu belirten Karaca, şöyle konuştu:"O zamanlar arıcılar birliği başkanının bu köyden olması ve köylülerin çok istekli olmalarından dolayı Budak'tan başladık bal ormanı kurmaya. Burada 3 büyük üretici var, toplamda 7-8 bal üreticisi faaliyet gösteriyor. Biz bal ormanının içine akasya, ahlat gibi bitkileri diktik. Alanın kendi bitki örtüsü de bal arıları için elverişli. İki yıl önce de lavanta ekimini başlattık. Köylüler de geliştirdiler. Köyün içinde de 100 dekara yakın alanda lavanta dikimi yaptılar. Bu bitkilerden çok memnunlar."Arazisinin bir kısmına lavanta eken Ali Rıza Budak da hem arıcılar için hem de çiçeğinden gelir elde etmek için 25 dekar arazisine lavanta bitkisi diktiğini dile getirdi.Bal üretimi de yaptığı anlatan Budak, "25 yıldır arıcılık yapıyorum. Burada bal ormanı kurulmasına öncülük ettik. Lavanta balının çok sağlıklı ve iyi olduğunu öğrenince de köyümüzdeki arazilere lavanta bitkisi ekmeye başladık. Köylülerimiz de alternatif ürün olarak lavanta yetiştirmeye başladı." ifadesini kullandı.