Balçığa saplanan çocukları itfaiye kurtardı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletleri ile gezdikleri gölet kenarında balçığa saplanan 2 çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Giriş: 11.08.2024 - 15:37 Güncelleme: 11.08.2024 - 15:40
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Bisikletleri ile Yeniceköy Göleti çevresinde gezmeye çıkan 2 çocuktan biri balçığa saplandı.
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Yardımına giden arkadaşı da balçığa saplanınca, 2 çocuk gölet kenarında mahsur kaldı.
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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.