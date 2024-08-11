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        Haberler Gündem Güncel Balçığa saplanan çocukları itfaiye kurtardı | Son dakika haberleri

        Balçığa saplanan çocukları itfaiye kurtardı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletleri ile gezdikleri gölet kenarında balçığa saplanan 2 çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 15:37 Güncelleme: 11.08.2024 - 15:40
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        Bisikletleri ile Yeniceköy Göleti çevresinde gezmeye çıkan 2 çocuktan biri balçığa saplandı.

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        Yardımına giden arkadaşı da balçığa saplanınca, 2 çocuk gölet kenarında mahsur kaldı.

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        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Çocuklar, bisikletleri ile itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

        #balçık
        #çocuk
        #itfaiye
        #Bursa
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