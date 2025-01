Balığın gözü yenir mi, sağlığa zararı var mı? Balığın her yerinin yenmesi, özellikle bazı kültürlerde oldukça yaygın bir uygulamadır ve balığın tüm vücut kısmı, besin değeri açısından oldukça zengindir. Balığın etli kısımları, omega-3 yağ asitleri, protein, vitaminler ve mineraller bakımından zengin olduğu için en çok tercih edilen kısımdır. Her parçası farklı şekilde kullanılabilir. Fakat balığın her parçasının yenmesi, balığın taze ve doğru şekilde hazırlanmasına bağlıdır.

