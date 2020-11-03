Bol faydalı balığı farklı lezzetlerde hazırlayabilirsiniz. Yapılışı çok kolay olan, balık şnitzel ile çocuklarınıza da balığı sevdirebilirsiniz. 30 dakikadan daha kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz bu balık tarifi, sofralarınızın ve çocuklarınızın vazgeçilmezi olabilir. Balık ürünlerini seven okurlarımızın bu enfes tarifi mutlaka deneyeceğine eminiz.

BALIK ŞNİTZEL MALZEMELER

4 adet balık fileto

2 adet yumurta

1 çay bardağı kadar un

1,5 çay bardağı kadar galeta unu

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

KIZARTMAK İÇİN;

Sıvı yağ

BALIK ŞNİTZEL YAPILIŞI