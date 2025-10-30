Balıkesir - Bandırma kaç kilometre? Balıkesir - Bandırma arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Balıkesir ile Bandırma arasındaki güzergah, sadece bir il merkezi ile ilçesini birbirine bağlayan sıradan bir yol değildir. Bu, Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir'in üretim gücünü, Bandırma'nın lojistik ve liman kabiliyetiyle buluşturan stratejik bir koridordur. Bu rotayı kat etmek, bereketli Balıkesir Ovası'ndan geçerek, bölgenin tarım ve sanayi ürünlerinin dünyaya pazarlandığı bir liman kentine ulaşmaktır. Karayolunun hızına, demiryolunun nostaljik konforunun eşlik ettiği bu güzergahı, tüm ulaşım alternatifleri ve bu iki merkezin birbirini tamamlayan rolleriyle birlikte inceleyeceğiz.

BALIKESİR - BANDIRMA KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Balıkesir il merkezi ile Marmara Denizi kıyısındaki en önemli ilçesi olan Bandırma arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklar için oldukça kısa ve nettir. En çok kullanılan ve en standart güzergah olan D565 karayolu üzerinden yapılan ölçümlerde, iki merkez arasındaki uzaklık yaklaşık olarak 100 kilometredir.

Bu mesafe, aynı ilin sınırları içerisinde, bir buçuk saat gibi kısa bir zaman diliminde rahatlıkla kat edilebilecek, son derece pratik bir yolculuğa işaret eder. Yolun tamamının yüksek standartlı, bölünmüş yol olması, sürüş konforunu ve güvenliğini en üst düzeye çıkarır. Bu nedenle, Balıkesir - Bandırma kaç kilometre sorusunun yanıtı, günübirlik iş seyahatleri, aile ziyaretleri veya İstanbul'a feribotla geçiş yapmak için yapılan planlara rahatlıkla olanak tanıyan bir yakınlığı ifade eder. Planlama yaparken Balıkesir - Bandırma kaç km sorusunu 100 km olarak baz alabilirsiniz.