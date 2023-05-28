Balıkesir Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Balıkesir Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Balıkesir başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Balıkesir Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Balıkesir seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Balıkesir Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Balıkesir Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.09 seçime katılım oranı sağlanırken saat 18:55 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 89.2 oldu. Balıkesir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 389.536 oyla yüzde 51.48 - Recep Tayyip Erdoğan: 367.084 oyla yüzde 48.52 aldı. Balıkesir 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 389.536 oyla yüzde 51.48

Recep Tayyip Erdoğan: 367.084 oyla yüzde 48.52

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 431.015 oyla yüzde 48.67 - Recep Tayyip Erdoğan: 399.145 oyla yüzde 45.07 oy oranı elde etmişti.

