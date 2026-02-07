Habertürk
        Balıkesir'de 10 saniye arayla iki deprem - Son dakika Balıkesir haberleri | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de 10 saniye arayla iki deprem

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 10 saniye arayla 4.1 ve 4 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 10:31 Güncelleme: 07.02.2026 - 10:31
        Balıkesir'de 10 saniye arayla iki deprem
        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 saniye arayla Richter ölçeğine göre 4.1 ve 4 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 09.41'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,84 kilometre derinliğinde olan sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Bu depremden 10 saniye sonra bölge, bu kez 4 büyüklüğündeki ikinci bir depremle sallandı. Bu depremin derinliği ise 7,87 kilometre olarak ölçüldü.

        Depremler, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

