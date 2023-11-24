Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Balıkesir Burhaniye'de kavşakta çarpışan iki otomobilden biri refüje çarparak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Çanakkale-İzmir kara yolunun Burhaniye Devlet Hastanesi kavşağında, S.I. yönetimindeki otomobil ile A.Ş. idaresindeki otomobil çarpıştı.
REFÜJE ÇARPIP DEVRİLDİFotoğraf: AA
AA'nın haberine göre; kazanın ardından S.I. yönetimindeki araç refüje çarparak devrildi. Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
1 ÖLÜ, 2 YARALIFotoğraf: İHA
Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan S.I'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer araçtaki sürücü A.Ş. ve yanındaki K.Y. ise yaralı olarak Burhaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hayatını kaybeden S.I'nın cesedi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.