Balıkesir'de tefecilik operasyonu: 6 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Bandırma, Erdek, Burhaniye ve İvrindi ilçelerinde tefecilere yönelik operasyon yapıldı.

AA'nın haberine göre; operasyonda 6 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda 8 borç ilişkili sözleşme, diğer şahıslara ait 5 tapu senedi, 1 pompalı av tüfeği, 70 bin lira suçtan elde edildiği düşünülen para ve çok sayıda suça konu belge, dekont ile doküman ele geçirildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 11 GÖZALTI

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında il merkezinde uyuşturucu ticari yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda ise 27 parça halinde satışa hazır 32 gram metamfetamin, 704 adet sentetik ecza hap, 7 gram esrar, 4 gram bonzai, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 7 uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ve 20 bin 875 lira suçtan elde edildiği tahmin edilen para ele geçirildi.