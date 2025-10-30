Habertürk
        Balıkesir - Gönen kaç kilometre? Balıkesir - Gönen arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Balıkesir - Gönen kaç kilometre? Balıkesir - Gönen arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Balıkesir'in hareketli merkezinden sadece bir buçuk saatlik bir yolculukla, Roma döneminden beri aktığına inanılan şifalı suların, bereketli pirinç tarlalarının ve Türk edebiyatının en büyük ustalarından biri olan Ömer Seyfettin'in memleketine ulaşmak... Balıkesir-Gönen yolu, büyük bir şehrin idari merkezinden, onun en değerli sağlık, tarım ve kültür vahalarından birine yapılan kısa ama zengin içerikli bir kaçıştır. Peki, bu iki önemli merkezi birbirine bağlayan mesafe tam olarak ne kadar ve bu huzur dolu yolculuk ne kadar sürüyor? İşte detaylar…

        Giriş: 30.10.2025 - 16:10 Güncelleme: 30.10.2025 - 16:10
        Balıkesir - Gönen kaç kilometre?
        Balıkesir'den Gönen'e uzanan güzergah, bir ilin idari kalbinden, onun kendine has kimlikleriyle öne çıkan en önemli ilçelerinden birine yapılan bir iç yolculuktur. Bu rota, sadece kilometrelerle ölçülen bir mesafe değil, aynı zamanda Balıkesir'in genel tarım ve sanayi potansiyelinin, Gönen özelinde nasıl termal turizm, deri işlemeciliği ve pirinç tarımı gibi niş alanlarda markalaştığını gösteren bir vitrindir. Detaylar yazımızda yer alıyor. İşte detaylar…

        BALIKESİR - GÖNEN KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

        Balıkesir il merkezi ile Gönen ilçe merkezi arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklar için oldukça kısa ve nettir. En çok kullanılan ve en standart güzergah olan Balıkesir-Bandırma yolu (D565) üzerinden yapılan ölçümlerde, iki merkez arasındaki uzaklık yaklaşık olarak 115 kilometredir.

        Bu mesafe, aynı ilin sınırları içerisinde, bir buçuk saatlik bir zaman diliminde rahatlıkla kat edilebilecek, son derece pratik bir yolculuğa işaret eder. Yolun büyük bir kısmının yüksek standartlı ve bölünmüş yol olması, sürüş konforunu ve güvenliğini artırır. Bu nedenle, Balıkesir - Gönen kaç kilometre sorusunun yanıtı, günübirlik bir kaplıca gezisi, bir iş seyahati veya kültürel bir ziyaret için ideal bir uzaklıktadır. Planlama yaparken Balıkesir - Gönen kaç km sorusunu 110-120 km bandında düşünerek, yolculuğun ne kadar kolay olduğunu görebilirsiniz.

        BALIKESİR - GÖNEN ARASI MESAFE NE KADAR?

        Özel araçla seyahat edecekler için Balıkesir - Gönen arası mesafe ne kadar sorusu, takip edilecek güzergahın basitliğini ve yol üzerindeki önemli noktaları da içerir. Yolculuk, Balıkesir merkezden kuzeye, Bandırma yönüne doğru D565 karayolu üzerinden başlar.

        Güzergah şu şekildedir:

        • Balıkesir merkezden çıkıldıktan sonra, D565 karayoluna girilir.
        • Yol üzerinde, Türkiye'nin en bilinen mola noktalarından biri olan ve "Ayranı ve Tostu" ile meşhur Susurluk ilçesinden geçilir.
        • Susurluk'u geçtikten sonra, Bandırma'ya yaklaşırken Gönen'e ayrılan yol tabelaları takip edilir. Bu sapaktan sonra yaklaşık 15-20 kilometrelik bir ilçe yolu ile Gönen merkezine ulaşılır.

        Yolculuk boyunca, Güney Marmara'nın verimli tarım arazileri, mısır tarlaları ve sanayi tesisleri yolculara eşlik eder.

        BALIKESİR - GÖNEN NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Balıkesir - Gönen ne kadar sürede gidilir sorusunun yanıtı, karayolunun hakim olduğu bu kısa mesafe için oldukça nettir:

        • Özel Araçla: Yaklaşık 115 kilometrelik bu mesafe, hız limitlerine uyarak ve trafik yoğunluğuna bağlı olarak, özel araçla ortalama 1 saat 30 dakika ile 1 saat 45 dakika arasında çok rahat bir şekilde kat edilebilmektedir.
        • Otobüs ve Minibüsle: Balıkesir Otogarı ile Gönen Otogarı arasında, gün içinde çok sık aralıklarla otobüs ve minibüs (dolmuş) seferleri düzenlenmektedir. Bu, iki merkez arasındaki en yaygın toplu taşıma yöntemidir. Otobüs yolculuğu, güzergah üzerindeki duraklamalarla birlikte ortalama 2 saat sürmektedir.
        • Trenle ve Uçakla (Uygulanamaz): Gönen'de doğrudan bir tren istasyonu veya havalimanı bulunmamaktadır. İki merkez arasındaki mesafenin çok kısa olması nedeniyle, bu ulaşım modları bu güzergah için pratik ve geçerli değildir. Ulaşım tamamen karayolu üzerinden sağlanır.

        Balıkesir ile Gönen arasındaki yaklaşık 115 kilometrelik mesafe, bir buçuk saatlik kısa ve konforlu bir yolculuk anlamına gelir. Ancak bu kısa seyahat, sizi sadece bir il merkezinden bir ilçeye değil; Balıkesir'in genel kimliğinden ayrışarak, şifalı sularıyla bir sağlık markası, deri sanayisiyle bir üretim merkezi ve en önemlisi, Ömer Seyfettin'in memleketi olmasıyla da paha biçilmez bir kültürel mirasa sahip olan özel bir dünyaya taşır.

