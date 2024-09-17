Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir haberleri: Tedaviye gitti hayatının şokunu yaşadı - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Hastaneye gittiğinde yaşamadığını öğrendi!

        Balıkesir'de, merdivenden düşerek yaralanan ve hastaneye giden 23 yaşındaki Fetiye Balgün, kayıt yaptırmak isteyince hayatının şokunu yaşadı. Kayıt memuru, genç kadına kendisinin kayıtlarda ölü olduğunu söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 10:13 Güncelleme: 17.09.2024 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastanede hayatının şokunu yaşadı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, temmuz ayında bebeğini doğum sırasında kaybeden 23 yaşındaki Fetiye Balgün evinde merdivenden düşerek yaralandı. Eşi tarafından Edremit Devlet Hastanesi Acil Servisine giden Balgün tedavi olmak için kayıt yaptırmak isteyince hayatının şokunu yaşadı.

        HASTANE KAYITLARINDA ÖLÜ ÇIKTI

        İHA'da yer alan habere göre kayıt memuru, tedaviye gelen Fethiye Balgün'ün hastane kayıtlarında ölü olarak göründüğünü söyledi.

        "ÇOCUĞUMA ÖLÜM BELGESİ VERMELERİ GEREKİYORDU"

        Yaşadıklarını anlatan Fetiye Balgün, “Ben merdivenlerden düştüm, burnumu çarptım, burnum şişti. Hatta morardı görüyorsunuz. Ondan sonra hastaneye gittiğimde, tedavi olmak için kimliğimi uzatıyorum, bana TC numaramı girip 'Siz ölüsünüz. Sizin hakkında işlem yapılamaz' diyorlar. Buna eşim de şahit. Bir buçuk, iki ay önce çocuğumu kaybettim. Ama çocuğuma ölüm belgesi verilmesi gerekirken; beni ölü olarak gösteriyorlar” dedi.

        "ÖLÜ HAKKINDA İŞLEM YAPILAMAMAKTADIR"

        Genç kadının eşi Görkem Balgün yaşadıklarını şöyle anlattı: “Ben işten çıktım. Eşimin aramasıyla, motorumla direkt eve gittim. Baktım her yer kan içinde. Eşimi hastaneye götürdüm. Hastaneye girdiğimde kimliğini uzattığımda; 'Ölü hakkında işlem yapamamaktadır' denildi. Bir buçuk saat orada bekletip bizi geri yolladılar” dedi.

        ŞİKAYET ÜZERİNE YANLIŞLIK DÜZELTİLDİ

        Balıkesir'de bir hastanede bebeğini kaybeden Balgün çiftinin çocuklarının yerine Fetiye Balgün'ün ölü olarak kayıtları geçmesi sonucu yaşanan karışıklık çiftin şikayeti üzerine düzeltildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Balıkesir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Konut satışlarında artış
        Konut satışlarında artış
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Trump'a 'suikast girişiminde' yeni görüntüler!
        Trump'a 'suikast girişiminde' yeni görüntüler!
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Bakan Tekin'den açıklamalar
        Bakan Tekin'den açıklamalar
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        Bisiklet tamircisi müşterisini tornavida ile yaraladı
        Bisiklet tamircisi müşterisini tornavida ile yaraladı
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Ankara'da TIR devrildi! Trafik yoğunluğu oluştu
        Ankara'da TIR devrildi! Trafik yoğunluğu oluştu
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Sıla bebekle ilgili yeni açıklama
        Sıla bebekle ilgili yeni açıklama
        Yolcularını indirdi, silahlı saldırıya uğradı
        Yolcularını indirdi, silahlı saldırıya uğradı
        Beşiktaş'tan MHK'ya hakem tepkisi!
        Beşiktaş'tan MHK'ya hakem tepkisi!