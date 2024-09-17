Balıkesir'in Edremit ilçesinde, temmuz ayında bebeğini doğum sırasında kaybeden 23 yaşındaki Fetiye Balgün evinde merdivenden düşerek yaralandı. Eşi tarafından Edremit Devlet Hastanesi Acil Servisine giden Balgün tedavi olmak için kayıt yaptırmak isteyince hayatının şokunu yaşadı.

"ÇOCUĞUMA ÖLÜM BELGESİ VERMELERİ GEREKİYORDU"

Yaşadıklarını anlatan Fetiye Balgün, “Ben merdivenlerden düştüm, burnumu çarptım, burnum şişti. Hatta morardı görüyorsunuz. Ondan sonra hastaneye gittiğimde, tedavi olmak için kimliğimi uzatıyorum, bana TC numaramı girip 'Siz ölüsünüz. Sizin hakkında işlem yapılamaz' diyorlar. Buna eşim de şahit. Bir buçuk, iki ay önce çocuğumu kaybettim. Ama çocuğuma ölüm belgesi verilmesi gerekirken; beni ölü olarak gösteriyorlar” dedi.