Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY´ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T., yakalandı.
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY´ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T., yakalandı.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY´ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan R.T.'nin adresini tespit etti. Hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.T., tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne teslim edildi.
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