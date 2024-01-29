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        Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY´ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T., yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 16:45 Güncelleme: 29.01.2024 - 16:50
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        Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY´ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T., yakalandı.

        Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY´ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan R.T.'nin adresini tespit etti. Hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.T., tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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