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        Balıkesirspor - Kelkit Hürriyet: 0-1

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 2'de 2 yaparak liderlik koltuğuna oturan Balıkesirspor, 3'üncü hafta müsabakasında evinde Kelkit Hürriyetspor'a 1-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 18:42 Güncelleme: 21.09.2024 - 18:45
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        Balıkesirspor - Kelkit Hürriyet: 0-1
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        TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta 2’de 2 yaparak liderlik koltuğuna oturan Balıkesirspor, 3’üncü hafta müsabakasında evinde Kelkit Hürriyetspor’a 1-0 mağlup oldu. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 76’ncı dakikasında konuk takım Yunus Emre’nin golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda iki takım da skor üretemedi. Balıkesirpor ligde ilk yenilgisini aldı ve 6 puanda kaldı. Konuk ekip ise 6 puana ulaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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