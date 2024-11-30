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        İda Ultra Maratonu başladı

        EDREMİT Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 8'inci kez düzenlenen İda Ultra Maratonu, 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Kaz Dağları'nın büyüleyici manzaraları eşliğinde başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 17:13 Güncelleme: 30.11.2024 - 17:15
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        İda Ultra Maratonu başladı
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        EDREMİT Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 8'inci kez düzenlenen İda Ultra Maratonu, 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Kaz Dağları’nın büyüleyici manzaraları eşliğinde başladı. Çanakkale'nin Yeşilyurt köyünden başlayıp Balıkesir'in Edremit ilçesinde biten yarışta 1700 sporcu Türkiye'nin en zorlu parkurlarından olan Kazdağları'nda mücadele verdi. Yeşilyurt’tan başlayarak Adatepe’de son bulan 15 kilometrelik köy koşusunun startını Çanakkale Valisi Ömer Toraman verdi. Üç gün sürecek maratonda sporcular İda Ultra (110km), İda Half Ultra (66km), Run Zeus (36km), Köy Koşusu (15km) ve 8.5 kilometrelik yarışlarda mücadele edecek. Sporcular zeytin ağaçlarıyla çevrili patikalarda ilerlerken 16 köyden geçiş yaparken, hem doğa hem de yerel kültürle buluşan bu rotalar, sporculara unutulmaz anlar yaşatıyor.

        Maratona İzmir’den katılan Hematoloji Uzmanı Dr. Yeşim Oymak, koşunun kendisi için bir tutku haline geldiğini belirterek, "İki yıldır koşuyorum ve bu atmosferde olmak harika bir duygu" dedi. İstanbul'dan gelen sağlık çalışanı Engin Çetin Kaya ise ilk kez bu parkurda yer aldığını ifade ederek, "Yaklaşık 10 yıldır koşuyorum. Buradaki doğa gerçekten eşsiz, tüm yarışmacılara başarılar diliyorum" diye konuştu. Maratona her yıl İstanbul'dan katıldığını söyleyen Mehmet Gülçapar ise Kaz Dağları'nın coğrafyasına hayran kaldığını belirterek, "Bu bölgenin değerini bilmeliyiz. Her yıl buraya büyük bir keyifle geliyorum" şeklinde konuştu. Ankara'dan gelen amatör sporcu Berna Mercan geçen yıl yaşadığı derenin taşma endişesine rağmen bu yıl yüzme öğrendiğini ve daha rahat olduğunu ifade ederek, "Doğanın keyfini çıkarmak için buradayım, herkesin bu deneyimi yaşamasını tavsiye ediyorum" dedi.

        İKİ ŞEHİR ARASINDAKİ TEK YARIŞ

        Yarış Direktörü Polat Dede, maratonun Türkiye'de iki şehir arasında düzenlenen tek yarış olmasının önemine dikkat çekerek, sporcuların Kaz Dağları'nın eteklerinde unutulmaz bir deneyim yaşadıklarını ifade etti. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, maratonun hem spor hem de doğa açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Kaz Dağları, Türkiye'nin göz bebeği. Bu etkinliklerin burada yapılması hepimiz için gurur verici" diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti. 15 kilometrelik parkurda Gökhan Gündoğan Şen birinci, Özcan Güler ikinci, Necati Elidüzgün ise üçüncü oldu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        - Maratondan detay görüntüler

        - Ömer Toroman konuşması

        - Polat Dede konuşması

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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