Erdek'te sağanak ve fırtına; ev ve iş yerlerini su bastı
BALIKESİR'in Erdek ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
BALIKESİR'in Erdek ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.
Erdek'te dün sabah saatlerinde başlayan sağanak, bugün de etkisini sürdürdü. İlçe genelinde yağıştan en fazla etkilenen Ocaklar Mahallesi’nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Su tahliye çalışmalarına belediye ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri de destek verdi. Yağışla birlikte etkisini gösteren fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrilirken, sağanağın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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