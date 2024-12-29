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        Erdek'te sağanak ve fırtına; ev ve iş yerlerini su bastı

        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 17:03 Güncelleme: 29.12.2024 - 17:05
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        Erdek'te sağanak ve fırtına; ev ve iş yerlerini su bastı
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        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.

        Erdek'te dün sabah saatlerinde başlayan sağanak, bugün de etkisini sürdürdü. İlçe genelinde yağıştan en fazla etkilenen Ocaklar Mahallesi’nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Su tahliye çalışmalarına belediye ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri de destek verdi. Yağışla birlikte etkisini gösteren fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrilirken, sağanağın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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        Galeri

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