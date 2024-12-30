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        Su tahliye kanalına düşen 2 çoban köpeği kurtarıldı

        BALIKESİR'in Manyas ilçesinde su tahliye kanalına düşen 2 çoban köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 17:03 Güncelleme: 30.12.2024 - 17:05
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        Su tahliye kanalına düşen 2 çoban köpeği kurtarıldı
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        BALIKESİR'in Manyas ilçesinde su tahliye kanalına düşen 2 çoban köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Yeni Mahalle’de süt ürünleri işletmesi yakınlarından akan DSİ'ye ait su tahliye kanalına 2 çoban köpeği düştü. Köpeklerin seslerini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Su kanalına inen ekipler, köpekleri kurtardı. Köpekler sağlık kontrollerinin ardından doğaya salındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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