Su tahliye kanalına düşen 2 çoban köpeği kurtarıldı

Yeni Mahalle’de süt ürünleri işletmesi yakınlarından akan DSİ'ye ait su tahliye kanalına 2 çoban köpeği düştü. Köpeklerin seslerini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Su kanalına inen ekipler, köpekleri kurtardı. Köpekler sağlık kontrollerinin ardından doğaya salındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.