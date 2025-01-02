Milli tekvandocu Nafia Kuş, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da

BALIKESİR Büyükşehir Belediyespor Kulübü, olimpiyatlarda elde ettikleri başarılar ile ülkemizi gururlandıran Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit ve Milli boksör Esra Yıldız Kahraman'la sözleşme yenilerken, Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın'ı da kadrosuna kattı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasında gerçekleşen imza törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra Yasemin Adar Yiğit, Esra Yıldız Kahraman, Nafia Kuş Aydın, Gençlik Spor Hizmetleri Daire Başkanı Uğur Baysal, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Burç Özoğuz, sporcular ve davetliler katıldı.

AHMET AKIN: TEK KULÜP VE BELEDİYEYİZ Kulübe bir olimpiyatlarda derece yapan milli sporcu daha kazandırmanın gurur verici olduğunu belirten Ahmet Akın, "Bu sözleşme ile Türkiye'de 3 farklı branşta olimpiyat madalyası bulunan tek kulüp ve belediye olacağız. Güreşte Yasemin, boksta Esra, tekvandoda Nafia ile kendi alanlarının en prestijli ödüllerine sahip isimlerin yuvası olacağız. Başarılı sporcularımızla kentimizin sportif kimliğine güç katarak madalyalarımızın sayısını artırmakta kararlıyız" şeklinde konuştu.