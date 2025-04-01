Kontrolden çıkan kamyonet su kanalına çarptı; 2 yaralı

BALIKESİR’in Manyas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yol kenarındaki sulama kanalına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Gönen-Manyas yolu kırsal Haydar Mahallesinde meydana geldi. Muharrem Adın (54) idaresindeki 10-HC 009 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına çarparak durdu. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Faruk Ay yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.