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        Kontrolden çıkan kamyonet su kanalına çarptı; 2 yaralı

        BALIKESİR'in Manyas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yol kenarındaki sulama kanalına çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 23:05 Güncelleme: 01.04.2025 - 23:10
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        Kontrolden çıkan kamyonet su kanalına çarptı; 2 yaralı
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        BALIKESİR’in Manyas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yol kenarındaki sulama kanalına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza saat 19.30 sıralarında Gönen-Manyas yolu kırsal Haydar Mahallesinde meydana geldi. Muharrem Adın (54) idaresindeki 10-HC 009 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına çarparak durdu. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Faruk Ay yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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