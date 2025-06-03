Balıkesir'de orman yangını

Dursunbey ilçesine bağlı Adaören ve Çavuşlar kırsal mahalleleri arasındaki ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 uçak sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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