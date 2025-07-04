Balıkesir'de orman yangını kontrol altına alındı (2)
YANGINKONTROL ALTINDABalıkesir'in Savaştepe ilçesinde makilikte çıkıp, ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan 3,5 saatlik müdahaleyle saat 16.
YANGINKONTROL ALTINDA
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde makilikte çıkıp, ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan 3,5 saatlik müdahaleyle saat 16.30 itibarıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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