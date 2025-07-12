Balıkesir'deki orman yangını 2'nci gününde (2)
18,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir-Bursa sınırında dün tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle bugün 11.
18,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir-Bursa sınırında dün tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle bugün 11.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir),
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.