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        Balıkesir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        BALIKESİR'in Karesi ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Arda Üçdoğruk (18) ağır yaralanırken, arkasındaki Semih Canbay (17) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 17:05 Güncelleme: 20.07.2025 - 17:05
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        Balıkesir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        BALIKESİR’in Karesi ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Arda Üçdoğruk (18) ağır yaralanırken, arkasındaki Semih Canbay (17) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında Paşaalanı Mahallesi Sanayi 2’nci kapı mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Mert Akkaya'nın kullandığı 10 ANA 871 plakalı otomobil, Arda Üçdoğruk’un kullandığı 09 RY 720 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, Üçdoğruk ağır yaralanırken, arkasındaki Semih Canbay hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Arda Üçdoğruk ilk müdahalesinin ardından ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Üçdoğruk'un hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

        Semih Canbay’ın cenazesi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Polis, otomobil sürücüsü Mert Akkaya’yı gözaltına alırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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