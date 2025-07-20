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        Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 12:35 Güncelleme: 20.07.2025 - 12:35
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        Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Karesi ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Mert Akkaya idaresindeki 10 ANA 871 plakalı otomobil, Paşaalanı Mahallesi Sanayi 2. Kapı mevkisindeki kavşakta, Arda Üçdoruk (18) yönetimindeki 09 RY 720 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada, motosikletteki Semih Canbay (17) olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü Üçdoruk, ağır yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Üçdoruk'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Canbay'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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