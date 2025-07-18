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        Firari 3 hükümlü, plajda yakalandı

        BALIKESİR'inEdremit ilçesinde, bir süre önce cezaevinden firar eden 3 hükümlü, sahilde eğlendikleri sırada jandarma tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 22:58 Güncelleme: 18.07.2025 - 23:00
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        Firari 3 hükümlü, plajda yakalandı
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        BALIKESİR'inEdremit ilçesinde, bir süre önce cezaevinden firar eden 3 hükümlü, sahilde eğlendikleri sırada jandarma tarafından yakalandı.

        Edremit ilçesi Avcılar Mahallesi Fener mevkisindeki Burhaniye Açık Cezaevi’nden yaklaşık bir ay önce firar eden 3 hükümlünün, sahilde eğlendiği tespit edildi. Harekete geçen jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan 3 hükümlünün işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

        Cezaevinden bir ay önce kaçan firari hükümlülerden G.A.'nın 10 yıl 8 ay kasten yaralama suçundan, M.H.K.'nın isimli hükümlünün 6 yıl 3 ay kanuna muhalefet suçundan, F.K. isimli hükümlünün de yağma suçundan 4 yıl 10 ay hapis cezası olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 3 hükümlü, tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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