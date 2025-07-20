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        Balıkesir'de ayçiçeği tarlasına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobilin ayçiçeği tarlasına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 12:58 Güncelleme: 20.07.2025 - 12:58
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        Balıkesir'de ayçiçeği tarlasına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobilin ayçiçeği tarlasına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.B, yönetimindeki 10 DEJ 42 plakalı otomobil, Balıkesir-Bursa kara yolu Susurluk Demirkapı mevkisinde ayçiçeği tarlasına devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki İ.A. ve H.A.A. yaralandı.

        İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, Susurluk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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