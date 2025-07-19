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        Ayvalıkgücü Yavuz Selim Taşer ile devam ediyor

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcilerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, iç transferde oyuncusu Yavuz Selim Taşer ile yeniden anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:54 Güncelleme: 19.07.2025 - 12:00
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        Ayvalıkgücü Yavuz Selim Taşer ile devam ediyor
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcilerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, iç transferde oyuncusu Yavuz Selim Taşer ile yeniden anlaşma sağladı. Ege ekibi, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Geçen sezon Ayvalıkgücü Belediyespor'da Play-Off'lar da dahil 27 maça çıkan Yavuz Selim, 1001 dakika süre alırken, 1 kez de fileleri havalandırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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