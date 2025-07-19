Ayvalıkgücü Yavuz Selim Taşer ile devam ediyor

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcilerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, iç transferde oyuncusu Yavuz Selim Taşer ile yeniden anlaşma sağladı. Ege ekibi, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Geçen sezon Ayvalıkgücü Belediyespor'da Play-Off'lar da dahil 27 maça çıkan Yavuz Selim, 1001 dakika süre alırken, 1 kez de fileleri havalandırdı.

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