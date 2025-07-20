Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kazada, sürücülerden H.A.Ö. (33) ile araçtaki A.Ö. (1), S.Ö. (31) ve B.Ş. (28) yaralandı.

Arkadan gelen E.E. (36) yönetimindeki 34 NDV 907, M.A. (43) idaresindeki 34 BJU 247 ve H.A.Ö'nün (33) kullandığı 16 APZ 295 plakalı otomobiller de çarpışarak kazaya karıştı.

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