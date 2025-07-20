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        Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 19:14 Güncelleme: 20.07.2025 - 19:14
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        Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Balıkesir-Edremit kara yolu Evciler Mahallesi mevkisinde, T.Y. (38) idaresindeki 10 ARK 509 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

        Arkadan gelen E.E. (36) yönetimindeki 34 NDV 907, M.A. (43) idaresindeki 34 BJU 247 ve H.A.Ö'nün (33) kullandığı 16 APZ 295 plakalı otomobiller de çarpışarak kazaya karıştı.

        Kazada, sürücülerden H.A.Ö. (33) ile araçtaki A.Ö. (1), S.Ö. (31) ve B.Ş. (28) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İvrindi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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