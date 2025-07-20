Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 00:35 Güncelleme: 20.07.2025 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü.

        Karaağaç Mahallesi'nde bulunan hurdalık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tatar'dan Kıbrıs Barış Harekâtı açıklaması
        Tatar'dan Kıbrıs Barış Harekâtı açıklaması
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
        TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
        'FETÖ' yalanıyla 70 yaşındaki kişiyi dolandırdılar
        'FETÖ' yalanıyla 70 yaşındaki kişiyi dolandırdılar
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        YKS çıkışı çiçekle karşılayan babasını gururlandırdı
        YKS çıkışı çiçekle karşılayan babasını gururlandırdı
        Ali Koç'tan transfer mesajı!
        Ali Koç'tan transfer mesajı!
        Namazda kanlı pusu!
        Namazda kanlı pusu!
        Zorla çalıştırılıp darbedilen çocuk kurtarıldı
        Zorla çalıştırılıp darbedilen çocuk kurtarıldı
        Galatasaray'da hedef Ederson!
        Galatasaray'da hedef Ederson!
        ABD'li Senatörden Gazze çağrısı
        ABD'li Senatörden Gazze çağrısı
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan hamlesi!
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan hamlesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Kasımpaşa'dan tatsız prova!
        Kasımpaşa'dan tatsız prova!
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        Devrim'in tatili
        Devrim'in tatili
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Ayvalıkgücü Yavuz Selim Taşer ile devam ediyor
        Ayvalıkgücü Yavuz Selim Taşer ile devam ediyor
        Balıkesir'de 2 otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Balıkesir'de 2 otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Firari 3 hükümlü, plajda yakalandı
        Firari 3 hükümlü, plajda yakalandı
        Balıkesir'de açık cezaevinden firar eden 3 hükümlü denizde yakalandı
        Balıkesir'de açık cezaevinden firar eden 3 hükümlü denizde yakalandı
        Erdek'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Erdek'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 6 kişi yakalandı
        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 6 kişi yakalandı