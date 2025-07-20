Balıkesir'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü.
Karaağaç Mahallesi'nde bulunan hurdalık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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