        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de CHP Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin görevinden alındı

        CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin'in görevinden alındığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 23:09 Güncelleme: 24.12.2025 - 23:09
        Balıkesir'de CHP Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin görevinden alındı
        CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin'in görevinden alındığını belirtti.

        Köybaşı, bazı sosyal medya hesaplarında işe alım karşılığında para talep ettiği ses kaydı ve görüntüleri olduğu öne sürülen Hakan Keskin'e ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Son günlerde kamuoyuna ve sosyal medyaya yansıyan, partilerinin tüzel kişiliğini ve üyelerini zan altında bırakan görüntüler ile paylaşımların, Balıkesir İl Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıda detaylı şekilde değerlendirildiğini bildiren Köybaşı, şunları kaydetti:

        "Bu değerlendirme sonucunda, Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin ve Altıeylül İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Halit Öztürk'ün görevlerinden alınarak, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevklerine karar verilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 102 yıllık köklü geçmişimize yakışır etik değerlere sahip, örgüt disiplinine sıkı sıkıya bağlı ve yurttaşlarımızın güvenini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

        Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, altı ok ilkeleriyle şekillenen partimizde kurucu değerlerimizden asla taviz vermeden, eşitlik, adalet, dürüstlük ve sosyal demokrasi temelinde yurttaşlarımıza hizmet etmeyi sürdüreceğimizden, bu ilke ve duruşla çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

