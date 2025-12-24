Balıkesir'de zıpkınla balık avlamak için denizde dalış yapan emekli astsubay yaşamını yitirdi

Bölgeye hareket eden ekipler, 59 yaşındaki Karakaya'yı bulmak için denizde çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Doğanlar Mahallesi açıklarında zıpkınla balık avlamak için dalış yapan Karakaya'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu polise ve jandarmaya bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.