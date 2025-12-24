Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de zıpkınla balık avlamak için denizde dalış yapan emekli astsubay yaşamını yitirdi

        Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında zıpkınla balık avlamak için dalış yapan emekli astsubay Yalçın Karakaya (59) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 23:51 Güncelleme: 24.12.2025 - 23:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de zıpkınla balık avlamak için denizde dalış yapan emekli astsubay yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında zıpkınla balık avlamak için dalış yapan emekli astsubay Yalçın Karakaya (59) hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Doğanlar Mahallesi açıklarında zıpkınla balık avlamak için dalış yapan Karakaya'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu polise ve jandarmaya bildirdi.

        Bölgeye hareket eden ekipler, 59 yaşındaki Karakaya'yı bulmak için denizde çalışma başlattı.

        Bir süre sonra Doğanlar Mahallesi açıklarında hareketsiz bulunan Karakaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Denizden çıkartılan Karakaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        11. Yargı Paketi TBMM'den geçti
        11. Yargı Paketi TBMM'den geçti
        "Başkanımız bu süreci metanetle atlatacaktır"
        "Başkanımız bu süreci metanetle atlatacaktır"
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Beşiktaş'a Sambacı stoper!
        Beşiktaş'a Sambacı stoper!
        Zelenskiy 20 maddelik planı açıkladı
        Zelenskiy 20 maddelik planı açıkladı
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        14 ülkeden İsrail'e kınama
        14 ülkeden İsrail'e kınama
        "2025'te BES yatırımcısı doğru seçim yaptı"
        "2025'te BES yatırımcısı doğru seçim yaptı"
        Veerman PSV'de kaldı!
        Veerman PSV'de kaldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de CHP Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin görevinden alındı
        Balıkesir'de CHP Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin görevinden alındı
        Zıpkınla balık avlamak için dalış yapan emekli askeri savcı hayatını kaybet...
        Zıpkınla balık avlamak için dalış yapan emekli askeri savcı hayatını kaybet...
        Ahmet Akın sözünü tuttu, Kalabak suya kavuştu Başkan Akın'dan Havran'ın Kal...
        Ahmet Akın sözünü tuttu, Kalabak suya kavuştu Başkan Akın'dan Havran'ın Kal...
        Zeytin ağacı taşıyacaklara önemli uyarı: "İzinsiz işleme ceza var"
        Zeytin ağacı taşıyacaklara önemli uyarı: "İzinsiz işleme ceza var"
        Depremin ardından Sındırgı'da tehlikeli yapılar kaldırılıyor
        Depremin ardından Sındırgı'da tehlikeli yapılar kaldırılıyor
        Balıkesir Sındırgı'da ağır hasarlı 814 bina yıkıldı
        Balıkesir Sındırgı'da ağır hasarlı 814 bina yıkıldı