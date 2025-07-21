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        Balıkesir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

        BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde otomobilin karşı şeritten gelen iki araçla çarpıştığı zincirleme kazada Ayşe Çıkıkçı (44) öldü, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 03:32 Güncelleme: 21.07.2025 - 03:35
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        Balıkesir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
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        BALIKESİR’in Altıeylül ilçesinde otomobilin karşı şeritten gelen iki araçla çarpıştığı zincirleme kazada Ayşe Çıkıkçı (44) öldü, 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 21.45 sıralarında Altıeylül ilçesi Kepsut Karayolu üzerindeki Çınarlıdere Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Kepsut’tan Balıkesir istikametine giden Hüseyin Aygören (75) yönetimindeki 43 HE 199 plakalı otomobil, önündeki aracı geçmek isterken karşı yönden gelen 06 H 8868 ve 10 AHY 846 plakalı araçlarla çarpıştı. İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

        Kazada 10 AHY 846 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Çıkıkçı (44) yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan Murat Çıkıkçı (44), İsmail Çıkıkçı (62), Ecrin Çıkıkçı (18), Ensar Bahadır (15), Aysel Çıkıkçı (66) ile otomobil sürücüsü Hüseyin Aygören ve 06 H 8868 plakalı araçta bulunan Rıdvan Aksoy (32) yaralandı. Kaza nedeniyle ekipler trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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