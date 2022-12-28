Balıkesir'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de dün yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı, cezaevine gönderildi.
Soğanyemez Mahallesi Kurşunlu Caddesi'nde alacak yüzünden tartıştığı Ayhan Sagut'u (56) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen ve bu sırada kendisi de hafif yaralanan Erol Ç. hastanedeki tedavisinin ardından emniyete getirildi.
İşlemlerin ardından güvenlik önlemleri altında Edremit Adalet Sarayına sevk edilen Erol Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Dün sokakta tartıştığı Erol Ç. tarafından bıçakla yaralanan Ayhan Sagut (56), hastanede hayatını kaybetmiş, kaçmaya çalışan şüpheli, olay yerinden geçen bir vatandaşın yerde bulduğu bisiklet parçasını fırlatmasıyla düşerek yaralanmış, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.