Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Ayvalık'ta Sanat Derneği'nde yeni yönetim seçildi

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Sanat Derneği gerçekleştirdiği genel 7. Olağan kurul toplantısıyla yeni yönetimini belirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 15:33 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvalık'ta Sanat Derneği'nde yeni yönetim seçildi
        ABONE OL

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Sanat Derneği gerçekleştirdiği genel 7. Olağan kurul toplantısıyla yeni yönetimini belirledi.

        Yapılan genel kurul toplantısında; Ali Gün yeniden dernek başkanlığına getirildi.

        Dernek Başkan Yardımcılığını Ayşegül Tekten üstlenirken, dernek saymanlığına Sinem Eransayın, yönetim kurulu üyeliklerine de Ayşe Tosunoğlu ile Sedat Pamukçu seçildi.

        Dernek yönetimi tarafından yapılan açıklamada pandemi ve 6 Şubat depremlerinin ardından ertelenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nin kaldığı yerden devam edileceği belirtildi.

        Belediye Başkanı Mesut Ergin ile yaptıkları görüşmenin ardından Ayvalık Belediyesi ile ortak bir takvim çerçevesinde 12.Uluslararası Tiyatro Festivali'nin 2026 yılında gerçekleştirilmesinin planlandığı vurgulandı.

        Geçtiğimiz günlerde çıkan yangınla küle dönen Sanat Fabrikası'nın devri sonucunda tiyatrosuz kalan derneğin en kısa zamanda uygun bir bina bulunarak tiyatroya çevrileceği öğrenildi.

        Ayvalık Sanat Derneği Başkanı Ali Gün yaptığı açıklamada, ilçeyi tiyatroların buluşma noktası haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Gömeç Belediyesi ile yaptıkları görüşmelerin ardından Gömeç'te de bir sahne oluşturup Ayvalık'ta yapılacak sanatsal etkinliklerin Gömeç'te de sergilenmesini sağlayacaklarını kaydeden Başkan Gün, "Bunların yanı sıra yakın zamanda ise; derneğimiz bünyesinde çalışılmakta olan iki oyunun en kısa zamanda Ayvalık'ta sergilenmesini amaçlıyoruz. Kentimizde 3 Şubat tarihinde çıkan yangında yıllardır ayakta kalabilmesi için emek verdiğimiz festival mekânımız ve tiyatromuzun ağır hasar alması bizi derinden üzmüştür. Orası bizim için hala Sanat Fabrikasıdır. Ayvalık FA ve Destek Tasarım Akademisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, her zaman dayanışma içinde olacağımızı da bir kez daha duyuruyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
        Cansız bedeni bulunmuştu! Saniye saniye ölüme gidiş!
        Cansız bedeni bulunmuştu! Saniye saniye ölüme gidiş!
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Klasik kaçış
        Klasik kaçış
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de 17 yıldır aranan şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de 17 yıldır aranan şüpheli yakalandı
        Balıkesirspor Berkay'ı aldı
        Balıkesirspor Berkay'ı aldı
        Sındırgı'da çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı
        Sındırgı'da çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı
        İstanbul'dan Balıkesir'e gelip 6 yabancı uyrukluyu gasp ettiler; 5 tutuklam...
        İstanbul'dan Balıkesir'e gelip 6 yabancı uyrukluyu gasp ettiler; 5 tutuklam...
        Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame hazırlandı
        Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame hazırlandı
        Balıkesir'de kendilerini polis olarak tanıtıp yabancı uyruklu kişilerin par...
        Balıkesir'de kendilerini polis olarak tanıtıp yabancı uyruklu kişilerin par...