Vali Ustaoğlu, Sındırgı'da yıkım çalışmalarını ve geçici ticaret alanını inceledi

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Sındırgı ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarını ve kurulan geçici ticaret alanını inceledi.

Ustaoğlu, kontrollü yıkımının sürdüğü bölgeleri gezerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Sındırgı Meydanı'na geçen Ustaoğlu, burada AFAD koordinasyonunda Balıkesir Valiliği işbirliğinde yapılan Sındırgı Meydan Geçici Ticaret Alanı'nı ziyaret etti.

Esnafla bir araya gelen Ustaoğlu, talepleri dinleyerek çalışmaların son durumunu yerinde gözlemledi.

Ustaoğlu'na incelemeleri sırasında Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, AFAD İl Müdürü Osman Atsız ve ilçe protokolü de eşlik etti.