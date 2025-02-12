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        Balıkesir'de su kuyusuna düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, su kuyusuna düşen koyunu itfaiye kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 22:31 Güncelleme: 12.02.2025 - 22:39
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        Balıkesir'de su kuyusuna düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, su kuyusuna düşen koyunu itfaiye kurtardı.

        Kırsal Zeytinli Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda 20 metre derinliğindeki kuyuya koyunun düştüğünü gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kuyuya inerek koyunu kurtardı.

        Koyun, ekiplerce sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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