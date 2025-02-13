Balıkesir'de 10 yılda 4 bin çocuğa gönüllülerce müzik eğitimi verildi

MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sosyoekonomik açıdan sanata ulaşamayan çocuklar, gönüllü eğitmenlerden aldıkları müzik dersleri sayesinde sanatla iç içe büyüyor.

İlçede Gül Gürsoy başkanlığında kurulan Zeytin Çekirdekleri Derneği, 10 yıl önce sosyoekonomik açıdan zor durumda olan çocukların hem sanatla buluşması hem de topluma kazandırılması için sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği proje kapsamında, ülkedeki farklı üniversitelerden akademisyenler, öğrenciler, senfoni ve operalardan gönüllü sanatçılar, Ayvalık 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi'nde çocuklarla bir araya geliyor.

Hafta içi okuldan çıktıktan sonra ve hafta sonu ise gün boyu kültür merkezine gelen 340 çocuk, öğretmenlerinden keman, viyola, çello, saksafon, flüt, klarnet, mandolin, piyano, solfej ve ritim eğitimleri alıyor.

Gönüllü seferberlik ve imece yapısına sahip bir sosyal sorumluluk anlayışıyla yürütülen programda, 10 yılda 4 bin çocuğun faydalandığı eğitimlerle oluşturulan korolar, yurt içinde ve dışında çok sayıda konser verdi.

"Zeytin Çekirdekleri" korosu, bu yıl da 23 Şubat'ta Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 6 Nisan'da Ayvalık'ta, 25 Nisan'da da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla Ankara'da konser verecek.

- "Sanata duyarlı bir toplum yetiştirmeye çalışıyoruz"

Zeytin Çekirdekleri Derneği Başkanı Gül Gürsoy, AA muhabirine, projeye "Bir çocuk gelişir dünya değişir ilkesiyle" başladıklarını söyledi.

Gürsoy, başta sosyoekonomik dezavantajlı çocukların sanata ulaşması için büyük bir ağ kurduklarını, birçok üniversiteden de bu konuda destek aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar 4 bin çocuğa ulaştık, farklı şehirlerde konserler verdik. Çocuklarımız Türkiye'yi yurt dışında temsil ettiler. 2018 yılında Dışişleri Bakanlığımızın 23 Nisan konserini Paris'te verdiler. Ekibimizde çocuk koromuz var, büyüyen çocuklardan gençlik koromuz var. Oda orkestramız, mandolin orkestramız, ritim grubumuz var. Sanatın diğer dalı olan resim gruplarına da başladık. Resimlerle de üç programa katıldık. Çocukların sanatçı olmaktan ve konservatuvar okumalarından ziyade sanata duyarlı bir toplum yetiştirmeye çalışıyoruz. İyi bir insan iyi bir toplum yaratır, mutlu bir insan mutlu bir toplum yaratır. Dünyanın bu kaotik ortamında insanların yaşama dair bir sevincinin olması lazım, o da sanatın ve müziğin iyileştirici gücü sayesinde olabilir."

Benzer projeleri yapmak isteyen başka illerle de irtibatta olduklarını ve onlara fikir verdiklerini dile getiren Gürsoy, "Aileler çok memnun oluyorlar, çünkü çocuklarının emek verdiğini ve onların alkışlandığını görünce kendileri de işin içine giriyor. Gerek türküler gerekse Batı müziği olsun iyi müzik, güzel müzik insanın içindeki mutluluğu ortaya çıkartıyor. Bu sayede de insanlar bir arada olabiliyorlar. Biz bizden destek isteyen herkese yardım etmeye hazırız. Bir çocuk gelişir, dünya değişir." ifadesini kullandı. - "6 yıl önce orkestrada çalan çocuklar şu an müzik fakültelerindeler" İzmir Devlet Opera ve Balesi Genel Müzik Direktörü Ahmet Kahyaoğlu da gelecek nesillerin sanatla ve müzikle ilgilenmesi için gönüllü olarak projede yer aldığını belirtti. Kahyaoğlu, çocukları müzikten anlayan ve insanları seven bireyler yapmak için çabaladıklarını dile getirerek, "Zaman çok çabuk akıyor, yaklaşık 6 yıldır geliyorum. Bu müthiş organizasyonun içinde bulunmaktan da çok gurur duyuyorum. Burada 6 yıl önce orkestrada çalan çocuklar şu an müzik fakültelerindeler. Topluma iyi birer müzisyen ve eğitici olmak için okuyorlar. Çocuklar ve gençler için herşeye değer. Onların iyi birer yurttaş olması, müziği, sanatı anlaması ve gelecek nesillere aktarması en büyük kazancımız olacaktır." diye konuştu. Zeytin Çekirdekleri Oda Orkestrası Gönüllü Şefi ve Keman Eğitmeni Çağrı Çalışır da öğrencilerin mutlaka sanatla ilgilenmesi gerektiğini vurguladı. Çalışır, çocukların küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmelerinin önemini anlatarak, şunları kaydetti: "Çocukların sanatla ilgilenmesi hem ruhen hem kişilik hem de toplumsal olarak çok önemli bir şey. Onlara bir enstrüman çaldırmak ya da başka bölümlerle ilgilenmelerini sağlamak bizim için çok önemli. Çünkü bu onun hem karakterinin oluşumunu, hem topluma ve hayata bakışını değiştirir ve ilerde akademik yönden de meslek sahibi olabilir. Çocuklarımız gayet yetenekli fakat biz onların sanatla buluşmasını daha fazla önceliyoruz. Yetenekli çocukları da keşfediyoruz. Onları akademik olarak destekleyip gelecek kurmaları açısından üniversitelere yönlendiriyoruz."