Balıkesir'de hırsızlıktan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari kadın hükümlü yakalandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari kadın hükümlü yakalandı.
Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlıktan 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A'nın Avcılar Mahallesi'ne zeytin satmaya geleceği bilgisine ulaşıldı.
Mahallede gerekli önlemleri alan jandarma ekipleri, firari hükümlüyü yakaladı.
Z.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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