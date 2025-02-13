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        Balıkesir'de hırsızlıktan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari kadın hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 17:58 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:58
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        Balıkesir'de hırsızlıktan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari kadın hükümlü yakalandı.

        Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlıktan 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A'nın Avcılar Mahallesi'ne zeytin satmaya geleceği bilgisine ulaşıldı.

        Mahallede gerekli önlemleri alan jandarma ekipleri, firari hükümlüyü yakaladı.

        Z.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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