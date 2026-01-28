Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde, bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 21:16 Güncelleme: 28.01.2026 - 21:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir’in Karesi ilçesinde, bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Yeniköy Mahallesi’ndeki bir camide Hamdi M. (79) ve Ş.F. (39) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ş.F, Hamdi M'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Hamdi M, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan şüpheli Ş.F. jandarma ekiplerince yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erakçi: Eller tetikte
        Erakçi: Eller tetikte
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı!
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ata Tohumları ile envanterini güçlendiriyo...
        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ata Tohumları ile envanterini güçlendiriyo...
        Balıkesir'de taraflı trafik kazası: 1 yaralı
        Balıkesir'de taraflı trafik kazası: 1 yaralı
        Cenazede dikkat çeken rahatlık: Başkanın kahkahaları tepki çekti
        Cenazede dikkat çeken rahatlık: Başkanın kahkahaları tepki çekti
        Kamyon çarptı, çınar ağacı araçların üzerine devrildi
        Kamyon çarptı, çınar ağacı araçların üzerine devrildi
        Balıkesir'de tematik kış kampı devam ediyor
        Balıkesir'de tematik kış kampı devam ediyor
        Marmara'da şap hastalığı alarmı İlçe genelinde karantina uygulaması başlatı...
        Marmara'da şap hastalığı alarmı İlçe genelinde karantina uygulaması başlatı...