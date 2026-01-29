Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de yolcu treninin lokomotifi ve 1 vagonu toprak kayması nedeniyle raydan çıktı

        Balıkesir'de toprak kayması nedeniyle lokomotifi ve bir vagonu raydan çıkan trenin yolcuları otobüslerle nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 00:44 Güncelleme: 29.01.2026 - 00:44
        Balıkesir'de yolcu treninin lokomotifi ve 1 vagonu toprak kayması nedeniyle raydan çıktı
        Balıkesir'de toprak kayması nedeniyle lokomotifi ve bir vagonu raydan çıkan trenin yolcuları otobüslerle nakledildi.

        Bandırma-İzmir seferini yapan 6 Eylül Ekspresi'nin lokomotifi ile bir vagonu, Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarında meydana gelen toprak kayması nedeniyle raydan çıktı.


        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Trenin yaklaşık 150 yolcusu, bölgeye sevk edilen otobüslerle nakledildi.

        Lokomotif ve vagonların en yakın istasyona çekilmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

