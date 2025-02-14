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        Balıkesir'de kereste deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kereste fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 00:47 Güncelleme: 14.02.2025 - 01:02
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        Balıkesir'de kereste deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
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        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kereste fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sanayi bölgesindeki Keresteciler Sitesi'nde Abdullah M'ye ait fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yoğun çabası sayesinde çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangın sebebiyle depoda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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