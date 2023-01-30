Balıkesir’de okul servisleri denetlendi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’de okul servisleri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetlendi.

Öğrencilerin okullarına taşınmaları sırasında güvenli bir şekilde ulaşım hizmetlerinden yararlanmaları ve servis aracı işleticilerinin mevzuata uygun şekilde faaliyet gösterip göstermediklerini kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde, araç içerisinde ayakta ve fazla öğrenciyle yolculuk yapılmaması, emniyet kemerleri takılı şekilde ulaşımın sağlanması, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerini taşıyan araçlarda rehber personelin çalışıyor olması ve servis araçlarının teknik donanımlarının öğrenci taşınması için uygun olup olmadığı ayrıca servis işleticilerinin belediyeden ruhsat, özel izin belgesi alıp almadıklarına yönelik kontroller gerçekleştirildi.

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