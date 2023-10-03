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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı

        Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 16:37 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:43
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı
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        Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Altıeylül ilçelerinde tespit edilen 2 şüpheliye ait adrese operasyon yaptı.

        Operasyonda 2 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda ise 225 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet cep telefonu ve 3 bin 500 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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