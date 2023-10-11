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        Ayvalık açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 23:18 Güncelleme: 11.10.2023 - 23:20
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        Ayvalık açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Ayvalık açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 düzensiz göçmen, sahil güvenlik botu "KB-4510" tarafından kurtarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemler için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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