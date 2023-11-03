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        Balıkesir'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

        Balıkesir'de merkezi sınavlarda başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 03.11.2023 - 17:50
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        Balıkesir'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi
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        Balıkesir'de merkezi sınavlarda başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi.

        Avlu Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, lise ve üniversiteye giriş sınavlarında başarı gösteren 66 öğrenciye ödül verildi.

        Vali İsmail Ustaoğlu, yaptığı konuşmada, öğrencilerin mutluluğuna ortak olduklarını belirterek, ilerlemenin, üretmenin, gelişimin ve değişimin temelinde eğitimin yer aldığını söyledi.

        Balıkesir'in eğitim alanında öğretmen, öğrenci ve veli iş birliğini sağladığını ve akademik başarıda hep ön sıralarda yerini aldığını anlatan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

        "Bundan sonra ise başarılarınızın devamı öncelikle sebep sonuç ilişkisini iyi kurmanıza, mantık ve muhakeme yeteneğine sahip olmanıza bağlıdır. Analiz ve sentez yapabilmeniz, okuduğunu anlayan ve iyi bir merak güdüsü ile birlikte iyi motive olmanız başarılarınızın devamını sağlayacaktır. Tüm bu özelliklerin yanında planlı ve disiplinli bir çalışma alışkanlığı kazanan öğrencilerimiz geleceğe emin adımlarla ilerleyecektir. Sizlere bundan sonraki tavsiyem, bilginin gücüne, kültürün gücüne en önemlisi de kendinize inanın. Ruhunuzdaki güzelliği, mükemmelliği sonuna kadar geliştirin. Soğukkanlılığınızı ve özgüveninizi kaybetmeyin. Serbest zamanlarınızı verimli geçirebileceğiniz ilgi alanlarınıza yönelik faaliyetlere katılın. Hayata aktif katılım sağlayın."

        Törende ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'de ikamet eden üniversite sınavına girecek öğrencilere sınav giriş ücretlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağının müjdesini verdi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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