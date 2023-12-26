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        Balıkesir'de trafik denetiminde 41 araç trafikten men edildi

        Balıkesir'de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan sürücülere yönelik trafik denetimleri yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 09:10 Güncelleme: 26.12.2023 - 09:10
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        Balıkesir'de trafik denetiminde 41 araç trafikten men edildi
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        Balıkesir'de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan sürücülere yönelik trafik denetimleri yaptı.

        Denetimlerde bin 109 araç kontrol edilirken, eksik ya da kusurlu görülen 230 araç sürücüsüne 663 bin 504 TL tutarında idari para cezası kesildi, ayrıca 41 araç trafikten men edildi.

        Denetimler neticesinde 61 sürücünün ehliyetine ise geçici olarak el konuldu.

        Denetimler sonunda Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Vatandaşlarımızın trafikte güvenli yolculuk etmeleri, trafik kurallarına uyulmasının sağlanması maksadıyla denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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