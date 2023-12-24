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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 18:49 Güncelleme: 24.12.2023 - 19:09
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:ŞehitOrkan Dinçer

        Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Fuka

        Bigadiç Belediyespor: Nwachukwu, Taha Erden, Einisamarein, Vefa Yılmaz, Eren Kanlı, Murat Al (Salih Özdemir, Alican İlker Çakır, Andaç Kapan, Gökhan Çatal, Yiğit Yıldız)

        RAMS Global Cizre Belediyespor: Danilov, İbrahim Halil Yücel, Furkan Ömer Dur, Mejias, Afshin Far, Hakan Polat (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Melih Sıratça, Görkem Yazgan)

        Setler: 19-25, 25-19, 21-25, 22-25

        Süre: 124 dakika (22, 34, 35, 33)

        BALIKESİR

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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