Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:ŞehitOrkan Dinçer

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Fuka

Bigadiç Belediyespor: Nwachukwu, Taha Erden, Einisamarein, Vefa Yılmaz, Eren Kanlı, Murat Al (Salih Özdemir, Alican İlker Çakır, Andaç Kapan, Gökhan Çatal, Yiğit Yıldız)

RAMS Global Cizre Belediyespor: Danilov, İbrahim Halil Yücel, Furkan Ömer Dur, Mejias, Afshin Far, Hakan Polat (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Melih Sıratça, Görkem Yazgan)

Setler: 19-25, 25-19, 21-25, 22-25

Süre: 124 dakika (22, 34, 35, 33)

BALIKESİR

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