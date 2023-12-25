Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine dönük gerçekleştirdiği operasyonlarda 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 16:51 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine dönük gerçekleştirdiği operasyonlarda 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Jandarma’nın sorumluluk alanı içinde bulunan Altıeylül, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gönen, Havran, Karesi, Kepsut ilçelerinde meydana gelen 13 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan şüphelilere dönük operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonda 23 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 4 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 1 av tüfeği, 22 fişek ve 8 bin 70 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 23 şüpheli içerisinden mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        Borsada satış dalgası sürüyor
        Borsada satış dalgası sürüyor
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        Zombi geyik hastalığı uyarısı! ABD'de vakalar artıyor
        Zombi geyik hastalığı uyarısı! ABD'de vakalar artıyor
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        Beşiktaş'ın Hatayspor 11'i
        Beşiktaş'ın Hatayspor 11'i
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"

        Benzer Haberler

        Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantı...
        Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantı...
        Bandırmaspor'da Taner Taşkın ile yollar ayrıldı
        Bandırmaspor'da Taner Taşkın ile yollar ayrıldı
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Bandırmaspor - Adanaspor: 2-3
        Bandırmaspor - Adanaspor: 2-3
        Balıkesir'de MHP'den şehitler için lokma hayrı
        Balıkesir'de MHP'den şehitler için lokma hayrı
        Bandırmaspor-Adanaspor maçının ardından
        Bandırmaspor-Adanaspor maçının ardından