Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine dönük gerçekleştirdiği operasyonlarda 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine dönük gerçekleştirdiği operasyonlarda 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarma’nın sorumluluk alanı içinde bulunan Altıeylül, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gönen, Havran, Karesi, Kepsut ilçelerinde meydana gelen 13 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan şüphelilere dönük operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonda 23 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 4 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 1 av tüfeği, 22 fişek ve 8 bin 70 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 23 şüpheli içerisinden mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.