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        Balıkesir'de yılbaşı denetimlerinde 4 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 06:34 Güncelleme: 01.01.2024 - 06:46
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        Balıkesir'de yılbaşı denetimlerinde 4 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

        28 rütbeli personel, 38 ekip, 4 çevik kuvvet timi, 55 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan 284 personel ile ilçe genelinde gerçekleştirilen uygulamada 923 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Yılbaşı tedbirleri kapsamında oteller, umuma açık işyerleri, eğlence mekanları ve meydanlarda yapılan uygulama ve kontrollerde 4 işletmeye kapalı alanda sigara içilmesinden dolayı ve 1 işletmeye yetki belgesi olmaksızın alkollü içki servisi yapmaktan tutanak tutuldu.

        Yılbaşı gecesi meydana gelen ateş etme olayları ile alakalı olarak görevli ekiplerce gece boyunca yapılan çalışmalarda da 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 6 kişiye ruhsatsız tabanca ve tüfek bulundurmaktan işlem yapıldı.

        Ayrıca, ilçe genelinde farklı noktalarda yapılan trafik kontrollerinde 239 araç denetlendi, 8 sürücüye alkollü, 4 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 56 araç sürücüsü ve plakaya çeşitli kural ihlallerinden dolayı toplam 147 bin 23 lira para cezası kesildi, 4 araç ise trafikten menedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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